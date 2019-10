Witse wint eerste Fortnite-tornooi bij Elektro Lefevre Vanessa Dekeyzer

13 oktober 2019

12u59 16 Tienen Elektrozaak Lefevre kreeg zaterdag maar liefst 40 gamers over de vloer voor het eerste Fortnite-tornooi. Dit was meteen het maximumaantal dat kon deelnemen aan het populaire event.

“Alles is heel goed verlopen”, zegt een tevreden event manager Jeroen Andries. “De deelnemers moesten proberen in verschillende ‘potjes’ zoveel mogelijk ‘kills’ te halen. Uiteindelijk bleven er tien finalisten over en zij moesten de ultieme strijd leveren.” Witse Swiggers uit Scherpenheuvel trok uiteindelijk aan het langste eind en mocht met een Marshall bluetooth speaker naar huis.