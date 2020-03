Witse duikt op in reclamespot van Tiense kledingzaak De Gouden Schaar Vanessa Dekeyzer

05 maart 2020

14u08 5 Tienen Voor het eerst in zijn carrière heeft acteur Hubert Damen (Witse) een reclamespot gedraaid. Nooit eerder wilde de acteur zijn gezicht ‘lenen’ aan een merk, een onderneming, een label of een handelszaak. Tot nu dus. Vanaf half maart wordt de nieuwe reclamespot van mannenmode De Gouden Schaar met Hubert Damen in de hoofdrol gelanceerd.

“We zijn van de generatie van mei ’68, een generatie die reclame wat beneden niveau vond. Het is pas sinds de grote Hugo Claus met die traditie brak door reclame te gaan maken voor Franse kazen dat veel mijn generatiegenoten ook overstag zijn gegaan. Maar ik dus niet, althans tot ik Bart ontmoette op een try-out-concert van mij en pianist Liebrecht Vanbeckevoort”, vertelt Hubert Damen.

“Na afloop van het concert hadden we een heel leuke babbel”, gaat Hubert verder. “Bart kwam niet alleen sympathiek en oprecht over, hij bleek ook een grote interessesfeer te hebben. Na een eerste ‘njet’ besloot ik voor het eerst toch in te gaan op zijn vraag om te figureren in een reclamespot. Vanaf nu ben ik, alvast tijdelijk, het gezicht van mannenmode De Gouden Schaar.”

Herkenbaar

Bart en Ann, zaakvoerders van De Gouden Schaar, zijn bijzonder blij dat de acteur zijn medewerking verleent aan de nieuwe commercial van de winkel. “Ik vond hem altijd al een geweldige acteur”, zegt Bart. “Zijn stem en stijl zijn heel herkenbaar. Het zal al jaren in mijn achterhoofd om ooit met hem te kunnen samenwerken!”

De spot is te bekijken op www.degoudenschaar.be.