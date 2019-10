Winterwandelseizoen van start bij de 50+ Sportelclub Kristien Bollen

15 oktober 2019

11u15 0 Tienen Het winterwandelseizoen bij de 50 + Sportelclub gaat morgen, woensdag 16 oktober, van start. Twee keer per week kunnen de deelnemers hun wandelschoenen aantrekken voor een tocht van 8 of 12 km, telkens op een andere locatie. Het team van vrijwilligers heeft 21 mooie tochten in petto.

Bij de 50 + Sportelclub wordt er het hele jaar door gewandeld, maar tijdens het winterseizoen wint deze activiteit aan populariteit. Heel wat fietsers zetten dan hun stalen ros op stal en sluiten aan bij de wandelgroep. Iedere donderdag wordt er een tocht van 8 km uitgestippeld met vertrek om 9.30 uur in of nabij Tienen. Op woensdag is er een stevige tocht van ongeveer 12 km met vertrek om 13.15 uur en dit telkens op een andere locatie. De kalender is verkrijgbaar bij de sportdienst of via sport@tienen.be.

De 50 + Sportelclub biedt naast wandelen nog een hele resem andere activiteiten aan zoals onderhoudsgym, aquagym, badminton, dans, fietsen, netbal, spinning, tai chi chuan en yoga. Momenteel zijn er 671 aangesloten leden en lonkt de kaap van de 700 leden. Plezierbeleving, sociale contacten en gezond bewegen staan centraal. De club richt zich in eerste instantie naar de leeftijdscategorie van 50- tot 75-jarigen, al zijn ook jongere en oudere deelnemers welkom.

Vanaf 16 oktober betaalt men nog slechts 5 euro lidgeld en is men automatisch verzekerd voor alle activiteiten. Meer info op www.tienen.be/sport of bij de sportdienst, Reizigersstraat 81 in Tienen, tel 016 80 48 88.