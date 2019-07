Wintermagie wordt meteen voor de komende vier jaar vastgelegd, mét ijspiste en kerstmarkt. Oppositiepartij sp.a heeft grote bedenkingen. Vanessa Dekeyzer

05 juli 2019

14u46 4 Tienen Het lijkt nog ver weg, maar op de laatste gemeenteraad stond het reglement rond de kerstmarkt van 2019. Oppositiepartij sp.a vraagt dat de standhouders, en dat zijn voornamelijk Tiense verenigingen, geen 100 euro deelnamekost meer moeten betalen. “Bij de uitbating van de bar van Heldenland worden de verenigingen immers ook geen kosten aangerekend”, zegt fractieleider Nele Daenen. “En is een ijspiste de dag van vandaag nog wel ecologisch verantwoord?”

In het huidig kerstreglement is sinds 2010 voorzien dat verenigingen, die een drank- of eetstand willen uitbaten op de kerstmarkt, naast een waarborg van 100 euro ook een kost van 100 euro moeten betalen. Volgens schepen Wim Bergé (CD&V) is dat om ervoor te zorgen dat er niet alleen drank-en eetstanden op de kerstmarkt staan en dat de kerstmarkt geen ‘zuipmarkt’ wordt. De standhouders die andere producten aanbieden, moeten geen deelnamekost betalen. “Ik snap die redenering wel, maar als men louter de bedoeling heeft om hierdoor het aantal drank- en eetstanden te willen inperken, dan zijn daar volgens ons andere mogelijkheden voor die kosteloos zijn voor de verenigingen zelf”, reageert raadslid voor sp.a Nele Daenen.

Sp.a stelt zich ook vragen rond Wintermagie. “Dergelijke grote en dure evenementen moeten ook geëvalueerd en bijgestuurd worden. De gunning van Wintermagie zoals deze nu is uitgeschreven, is nagenoeg volledig identiek als het concept zoals dat in 2018 werd uitgevoerd. Zoals door gemeenteraadslid en gewezen schepen Jean Defau (sp.a) terecht werd aangekaart op de gemeenteraad, heeft men de mond vol van participatie maar door dit project direct voor vier jaar te gunnen zonder enige voorafgaande participatie, neigt dit eerder naar ‘schijnparticipatie’.”

Moeten we als stad niet nadenken over onze ecologische voetafdruk en zelf het goede voorbeeld stellen?” Nele Daenen

Sp.a stelt zich eveneens de vraag of een ijspiste de dag van vandaag met het oog op duurzaamheid nog wel ecologisch verantwoord is. “Is het de dag van vandaag, waar klimaat én klimaatopwarming een absoluut aandachtspunt zijn, nog verantwoord om te voorzien in dergelijke energieverspillende attractie én dit bovendien per direct voor een periode van vier jaar? Moeten we als stad niet nadenken over onze ecologische voetafdruk en zelf het goede voorbeeld stellen? Dergelijke ijspiste is zeker en vast een zeer leuke attractie, maar wij zijn van mening dat kan én moet voorzien worden in een energieneutraal alternatief, zoals een kunststofschaatsbaan die een echte ijspiste nagenoeg evenaart.”

“Het concept Wintermagie werd geëvalueerd en door iedereen als een groot succes beschouwd”, reageert schepen Bergé. “Daarom wordt het voorbeeld gevolgd van onder meer steden als Gent, Oostende en Aalst om een concessie over meerdere jaren te voorzien. Dat geeft de concessiehouder de kans om in het evenement te investeren. In de bevragingsleidraad die deel uitmaakt van de oproep met betrekking tot de concessie wintermagie laat de stad de optie voor een kunststofpiste wel degelijk open. We zijn ervan overtuigd dat Wintermagie een absolute meerwaarde is voor Tienen, ook wat de uitstraling van de stad betreft. Bij de vorige editie ontvingen we zelfs buitenlandse toeristen. We zullen niettemin het evenement jaarlijks evalueren en bijsturen waar nodig.”