Winnaars eindejaarsactie Kwixx zijn gekend Vanessa Dekeyzer

30 januari 2020

12u35 0 Tienen In Kronacker werden de prijzen van de Kwixx eindejaarsactie uitgedeeld. Wie bij de deelnemende Tiense handelaars ging shoppen in de eindejaarsperiode maakte zo kans op een van de mooie waardebonnen.

Er waren bonnen te winnen van 100, 250 en 500 euro en eentje van maar liefst 2.500 euro. “Al de bonnen zijn te gebruiken bij de handelaars die deelgenomen hebben”, zegt Kwixx-voorzitster Barbara Evrard. “Het was een goede actie en met Wintermagie op de Grote Markt was er veel sfeer in de stad. Het stadsbestuur moet wel eens uitkijken naar nieuwe kerstverlichting in de stad, want die werkte op heel wat plaatsen niet.”

Maria Vlasselaers uit Tienen was de gelukkige winnares van de bon van 2.500 euro. “Ik weet nog niet wat ik ermee ga doen. Ik ben nog te verrast, denk ik. Nooit eerder heb ik zo’n mooi cadeau gewonnen.”

Ook voor de deelnemende handelaars aan de actie was er een speciale prijs weggelegd. Wie de door Kwixx uitgedeelde kerstkrans het mooist kon versieren, won de wedstrijd. Het was Astrid van Lingerie Astrid Plaza die met de prijs ging lopen.