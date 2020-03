Winkelstraten blijven leeg, doe-het-zelfzaken worden plat gelopen Kristien Bollen

18 maart 2020

13u55 0 Tienen Vanaf vanmiddag zitten we in een “niet-officiële lock-down”. Tot 12 uur mochten alle winkels nog open zijn, al hadden de meeste hun deuren daarvoor al gesloten omdat er toch niemand kwam. Maar dat geldt niet voor de doe-het-zelfzaken. Daar moest je deze ochtend zelfs aanschuiven.

Stormloop bij de doe-het-zelfzaken. Zowat iedereen trok er deze ochtend nog snel heen. Niet alleen zullen binnenkort heel wat interieurs blinken na een grote schoonmaak omdat we met zijn allen thuis blijven, ook heel wat andere ‘werkjes’ zullen worden aangepakt. Bij de Hubo aan de Diestsesteenweg was het al aanschuiven om de parking op te raken. Heel wat mensen wilden nog wat werkmateriaal inslaan. Van wat verf tot kranen en zakken cement en kiezel. Het ziet er dus naar uit dat heel wat klusjes die we al een hele tijd uitstellen, toch eens zullen afgewerkt worden.