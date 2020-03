Winkels gesloten, netjes aanschuiven bij bakker Kristien Bollen

18 maart 2020

Winkels mochten tot deze middag open blijven, toch kozen de meeste handelaars er voor om de deuren gesloten te houden. In de anders drukke Leuvensestraat was er weinig beweging. Slechts hier en daar eentje open; en in plaats van een product in de kijker te stellen zag je de hartverwarmende boodschap : “Zorg goed voor elkaar ! Tot snel.” Wel enige drukte is er te merken bij een bakker. Daar staan gelukkig mensen niet op elkaar geplakt en wacht men braafjes zijn beurt buiten af; met de nodige afstand. Heel wat andere beelden dat pakweg een week geleden. Bekijk hier hoe Vlaanderen leeft ten tijde van corona.