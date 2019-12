Winkelier opgelicht door wisseltruc Kristien Bollen

16 december 2019

In een warenhuis in de Nieuwstraat in Tienen kocht een man zondagmiddag rond 12.20 uur een flesje water. Toen hij hiervoor afrekende aan de kassa was hij niet helemaal tevreden over de geldbriefjes die hij terugkreeg en vroeg om die nog eens te wisselen. Mogelijk kon hij via deze wisseltruc ook nog geld uit de kassa graaien want even later merkte men op dat er een verschil was van 400 euro. De politie die op de hoogte gebracht werd van de feiten opende een onderzoek naar de mogelijke dader.