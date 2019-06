Winkeldievegge verstopt spullen van meer dan 500 euro in tas en bh Kristien Bollen

25 juni 2019

De winkeldetective van warenhuis Carrefour aan de Albertvest in Tienen heeft op maandagnamiddag rond 16.20 uur een dame betrapt op winkeldiefstal. De 50-jarige vrouw uit Jodoigne had enkele spullen afgerekend aan de kassa. Toen ze voorbij de kassa was, vroeg de winkeldetective om haar handtas te openen. De vrouw had in haar tas verschillende goederen verborgen die ze niet had betaald. Ook in haar bh had ze spullen verstopt. Het ging om make up, sieraden, een bikini en ondergoed met een totale waarde van 534 euro. De vrouw, die goed gekend is voor winkeldiefstallen, werd meteen gedagvaard in toepassing van het snelrecht. Ze zal in juli voor de rechter moeten verschijnen.