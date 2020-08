Winkeldievegge (22) op heterdaad betrapt Kristien Bollen

19 augustus 2020

In de carrefour aan de Albertvest in Tienen heeft het personeel woensdagmiddag rond 12 uur een winkeldievegge op heterdaad betrapt. De 22-jarige vrouw had enkele goederen gestolen. Toen de winkeldetectieve haar hierop aansprak gaf ze de feiten toe. De supermarkt nam de onbeschadigde goederen terug, de politie stelde een pv op.