Winkeldief wil gaan lopen met paar schoenen Kristien Bollen

04 maart 2020

In de Leuvensestraat betrapte personeel dinsdagochtend rond 9.15 uur een winkeldief op heterdaad. Een 60-jarige dame had een paar schoenen uit de winkel genomen en wilde hiermee naar buiten gaan. Helaas trad het alarm in werking en personeel kon de dame staande houden. De politie nam de verdachte meer voor verhoor en verder onderzoek.