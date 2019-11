Winkeldief tracht voor 100 euro eten te stelen Kristien Bollen

22 november 2019

20u05 0

In een warenhuis in de Nieuwstraat betrapte de eigenaar van een warenhuis een winkeldief. De dame verliet de winkel met een volle boodschappentas zonder iets aan de kassa te betalen. De man ging achter de dame aan en hield haar in de straat staande en alarmeerde de politie. De dame had voor bijna 100 euro aan gestolen voedingswaren uit de winkel in haar tas steken. De politie nam de verdachte, een 53-jarige dame uit Geldenaken mee naar het bureau voor verhoor en verder onderzoek.