Winkeldief tracht te ontkomen met fles gin Kristien Bollen

20 april 2020

22u03 2

In de Delhaize in de Mulkstraat in Tienen. betrapte personeel zondag een winkeldief op heterdaad. De man kwam aan de kassa en bood enkele artikelen aan ter betaling. De fles gin, ter waarde van 42,95 euro, bood hij niet aan. Nog voor de man de winkel kon verlaten hield personeel de man staande en verwittigde de politie. De 73-jarige man uit Tienen gaf uiteindelijk de fels sterke drank terug aan de winkel.