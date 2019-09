Winkeldief op heterdaad betrapt Kristien Bollen

12 september 2019

19u01 0

In de Aldi in de Slachthuisstraat merkte personeel woensdagnamiddag rond 14.45 uur op. Toen de man aan de kassa kwam bood hij enkel een zakje chips aan ter betaling. Hij had echter enkele zakjes pistache nootjes in zijn zakken verstopt. Het personeel hield de verdachte staande en politie nam de man mee voor verhoor en verder onderzoek.