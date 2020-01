Winkeldief lust sushi Kristien Bollen

20 januari 2020

In de Carrefour aan de Albertvest in Tienen probeerde een 15-jarige jongeman zaterdag rond 17.15 uur via de self-scan kassa de winkel te verlaten zonder de sushi te betalen. Een alerte winkeldetectieve merkte dit op en hield de tiener staande. De jongen uit Tienen bekende de feiten en betaalde alsnog voor de sushi.