Winkeldief knipt veiligheidslabels af maar vergeet er ééntje Kristien Bollen

21 augustus 2019

17u04 2

In een winkel in de Nieuwstraat in Tienen ging dinsdagvoormiddag rond 9.30 uur het alarm af toen een klant de zaak verliet. De 64-jarige dame uit Tienen had enkele veiligheidslabels achteraan in de winkel uit de jas geknipt en dacht hiermee ongezien de winkel te kunnen verlaten. Helaas had de winkeldief er ééntje vergeten weg te knippen waardoor het alarm alsnog in werking trad. Ook trof men nog batterijen in de handtas aan die ze eveneens niet betaald had. Uiteindelijk betaalde ze voor de gestolen goederen.