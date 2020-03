Winkeldief kan ontkomen met sigaretten Kristien Bollen

19 maart 2020

11u42 5

In de Colruyt in de Zijdelingsestraat in Tienen betrapte personeel woensdag rond 11.20 uur een winkeldief. Een man had sigaretten gestolen en nam de vlucht. Personeel probeerde de man nog te onderscheppen maar de dader kon ontkomen. De politie opende een onderzoek naar de mogelijke dader.