04 februari 2020

In een winkel in de Leuvensestraat in Tienen betrapte een bediende maandag rond 14 uur een winkeldief. De dader kon echter ontsnappen en nam de vlucht met zijn buit, een pyjama. De bediende liep nog achter de verdachte aan maar zonder resultaat. Een alerte getuige kon echter de nummerplaat noteren van de wagen waarmee de dader wegreed. De politie die op de hoogte van de feiten werd gebracht onderzoekt de zaak verder.