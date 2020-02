Winkeldief betrapt op het stelen van oortjes Kristien Bollen

20 februari 2020

In de Carrefour aan de Albertvest in Tienen betrapte personeel woensdagmiddag rond 12.10 uur een winkeldief op heterdaad. Een 20-jarige man uit Lincent had in de winkel oortjes voor zijn smartphone uit de verpakking gehaald en verliet de kassa zonder deze te betalen. Alert personeel hield de man staande. De politie nam de verdachte mee naar het het bureau voor verhoor voor verder onderzoek.