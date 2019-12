Winkeldief betrapt die fles whiskey in broekzak stopt Kristien Bollen

In het warenhuis Carrefour aan de Albertvest in Tienen merkte personeel vrijdagmiddag rond 13 uur een man op in de winkel die zich wat verdacht gedroeg. De man haalde een fles sterke drank uit een rek, wandelde wat verder en aan de kassa bleek hij enkel een pakje gist ter betaling aan te bieden. De man werd door het personeel staande gehouden en de 57-jarige uit Tienen bleek de fles whiskey in zijn broekzak te hebben verstopt.