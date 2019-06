Wielerwedstrijd Stok vdt

03 juni 2019

Op donderdag 6 juni geldt er omwille van een wielerwedstrijd van 17 tot 21 uur een parkeerverbod in de Sint-Hubertusstraat en Herestraat en op het Sint-Genovevaplein in Oplinter. Tijdens de wedstrijd is er ook eenrichtingsverkeer van kracht in de Sint-Hubertusstraat richting Oplinter en in de Herestraat richting Stok.