Wie van operette houdt, kan zondag terecht in De Kruisboog Vanessa Dekeyzer

28 januari 2020

13u21 0

Op zondag 2 februari om 14.30 uur wordt in het CC De Kruisboog de operette ‘De Zarewitsch’ opgevoerd, in een organisatie van Koninklijke Kunstkring Heidebloem, in samenwerking met het Aarschots operettegezelschap Aquila en de Diestse balletschool Josée Nicola onder leiding van Christof Kenes. De muzikale leiding ligt in handen van Ray Heeren, Johan Wouters zorgt voor de regie.

Toegangskaarten in voorverkoop kosten 16 euro. Voor meer info en reservatie kan je terecht op 016/81.80.53 of 0494/52.42.25.