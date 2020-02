Wie nog de baan op moet kijkt maar beter uit Kristien Bollen

09 februari 2020

23u27 0

Momenteel trekt de storm Ciria volop over onze regio. Strakke wind met hevige windstoten en vooral regenval bemoeilijken het zicht op de baan. Wie niet echt buiten moet blijft dus maar beter thuis. De meesten onder ons volgen blijkbaar deze wijze raad op. Op de ring van Tienen is het aardig stil; wat betreft het verkeer althans. Toch is het opletten voor wie toch nog de baan opgaat. Her en der liggen er afgewaaide takken of omvergewaaide verkeersborden op de rijbaan. Brandweer krijgt nu wel tal van oproepen voor stormschade maar kan echter niet overal tegelijkertijd zijn. Opletten dus, ook morgenochtend kunnen er nog obstakels op de baan liggen.