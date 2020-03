Werknemer elektrozaak gewelddadig overvallen in depot, geen spoor van daders Kristien Bollen

26 maart 2020

16u40 100 Tienen In een opslagplaats is deze voormiddag een werknemer van een elektrozaak overvallen. De daders gaven het slachtoffer een klap op het hoofd en knevelden hem. De daders konden ontkomen met cash geld.

Een werknemer van de elektrozaak Vandeput in de Leuvensestraat in Tienen is deze voormiddag slachtoffer van een gewelddadige overval geworden. De 30-jarige werknemer uit Hélécine was met de bestelwagen van de zaak onderweg naar een loods van zijn werkgever aan de Slachthuisstraat in Tienen. De winkel van de elektrozaak zelf is gesloten maar de bestellingen die binnen komen via mail of webshop worden aan huis geleverd.

De werknemer zou in het depot in de Slachthuisstraat rond 9 uur zijn toegekomen. Toen de zaakvoerder van de elektrozaak na enkele uren nog niets had gehoord van de man, ging die ter plaatse kijken. De werkgever trof het slachtoffer rond 10.45 uur aan in de laadbak van de bestelwagen. Het slachtoffer had een klap op het hoofd gekregen en was gekneveld met strips om te voorkomen dat deze alarm kon slaan. Het cash geld dat de man bij zich had, ongeveer 800 euro, was verdwenen. Het slachtoffer was na de slagen even buiten westen geweest. Hij werd voor verzorging van zijn opgelopen hoofdletsel overgebracht naar het ziekenhuis maar mocht ondertussen het ziekenhuis weer verlaten. Het parket werd verwittigd en het labo stapte ter plaatse af om sporenonderzoek te verrichten. De recherche van politiezone Getevallei onderzoekt de zaak. Van de daders is voorlopig nog geen spoor.