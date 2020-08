Werkneemster Affilips besmet, maar dankzij interne tracing werd erger voorkomen Kristien Bollen

28 augustus 2020

16u41 0 Tienen Een werkneemster op de aankoopafdeling van het metaalverwerkend bedrijf Affilips keerde terug van haar vakantie in Kroatië en ging weer aan de slag. Al snel bleek echter dat ze een coronabesmetting had opgelopen. Dankzij interne tracing kon voorkomen worden dat haar collega’s besmet raakten.

De vrouw stapte naar haar leidinggevende toen ze coronasymptomen zoals smaak- en reukverlies bij zichzelf vaststelde. Gelukkig reageerde het bedrijf adequaat en werd na onmiddellijk overleg besloten een interne tracing op te starten. “De vier collega’s met wie de betrokken werkneemster in contact was gekomen werden op de hoogte gebracht, in onmiddellijke quarantaine geplaatst en getest. Gelukkig gelden in het bedrijf in kwestie degelijke coronamaatregelen en worden die goed nageleefd. Na enkele dagen kwam dan ook het verlossende nieuws dat niemand van de collega’s besmet raakte. Door de hele coronacrisis kan het bedrijf bijkomende uitdagingen immers missen als kiespijn. Met de automobiel- en luchtvaartsector als belangrijke afnemers worden we geconfronteerd met een sterk verlaagde omzet. Het voorval illustreert nogmaals het belang van een blijvend goede opvolging van de nationale en lokale coronamaatregelen”, reageert men bij Affilips NV.