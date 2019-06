Werkmateriaal gestolen op werf Kristien Bollen

22 juni 2019

Uit een kraan die voorzien is voor grondwerken aan de Hannuitsesteenweg in Tienen stelde men vrijdagvoormiddag rond 10.15 uur vast dat er werkmateriaal uit gestolen werd. Dieven sloegen een raampje van de kraan in en gingen aan de haal met een kettingzaag. De politie werd ter plaatse gevraagd voor de nodige vaststellingen.