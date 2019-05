Werkgroep Toegankelijk Tienen beoordeelde de toegankelijkheid van de stembureaus Vanessa Dekeyzer

31 mei 2019

14u06 0 Tienen De werkgroep Toegankelijk Tienen ging de afgelopen verkiezingen een bezoek brengen aan de stemlokalen in Tienen en deelgemeenten. In totaal werden er 10 stembureaus bezocht. “We waren eigenlijk aangenaam verrast door de goede tot zeer goede toegankelijkheid”, zegt Anita Savonet van Toegankelijk Tienen.

“Van de 33 bezochte stemlokalen was er één niet toegankelijk en dat was Oorbeek. Door te hoge drempel was stemlokaal 42 niet toegankelijk voor elektrische rolwagens. Hiervan werd zowel de stadsmedewerker als de voorzitter op de hoogte gebracht maar er was géén oplossing mogelijk. Als er zich iemand zou aanmelden met een elektrische rolwagen zou die persoon, volgens de voorzitter, naar Tienen doorverwezen worden. Manuele rolwagens konden zich mits hulp, via een stenen oprijverhoog, wel toegang verschaffen tot het bureel. Maar we moeten toch vaststellen dat dit gebouw verouderd is en zich eigenlijk niet leent tot een kiesbureau.”

Positief is dat elk bureau beschikte over een vergrootglas om slechtzienden personen hun kandidaat te helpen zoeken. “De meeste stemhokjes waren ook qua afmetingen in orde”, gaat Anita verder. “Een opmerking hadden we nog wel in Vissenaken, waar drie verkeerspalen de toegang met de wagen, om tot op de tijdelijk voorziene andersvalidenparking te geraken, beletten. Niemand beschikte over de sleutel om de palen weg te halen. De andersvalidenparking werd daarop verplaatst, 100 meter verderop.”

Ten opzichte van de vorige verkiezingen van oktober 2018 waren er heel wat dingen verbeterd, stelde men vast bij de werkgroep. Zo werd aan de schakel een tapijt uitgerold op de kiezels zodat minder mobiele personen zich makkelijk met krukken, rollator en rolwagen naar het bureel konden begeven. En het stembureau Kumtich, dat bij de vorige verkiezingen niet toegankelijk was door een te hoge drempel, werd aangepast met een aluminium oprijplaat.”