Werken in Astridvest en Broekstraat Vanessa Dekeyzer

15 juni 2020

18u25 9 Tienen De stad Tienen zet verder in op de verbetering van het wegennetwerk. Vanaf donderdag 18 juni worden er onderhoudswerken uitgevoerd aan de Astridvest en de Broekstraat.

Over grote delen van de rijweg wordt het oude asfalt verwijderd en vervangen door een nieuwe toplaag. Waar nodig worden bestaande rijwegdeksels, straatkolken, boordstenen en goten aangepast of hersteld. Deze hoognodige werken werden ingepland na de herstellingswerken aan de Withuisstraat en worden afgerond voor het bouwverlof. Daarna wordt gestart met de heraanleg van de Grote Markt.

“Tijdens de werken wordt er geen verkeer toegelaten in beide straten en zijn garages gelegen binnen de werkzone niet toegankelijk”, zegt schepen Tom Roovers (Groen). “Het kruispunt Astridvest en Broekstraat blijft open voor het verkeer komende van de Goossensvest richting Avendorenstraat, behalve tijdens het vernieuwen van de toplaag in asfalt en het herstellen van de onderlaag. Dit zal begin juli plaatsvinden.”

De toegang naar het station via de Broekstraat wordt dus tijdelijk onderbroken. Wie vanuit het zuiden komt, wordt aangeraden om via de Grijpenlaan de achterzijde van het station te gebruiken. Vanuit het noorden kan men via de Vierde Lansierslaan of de Zijdelingsestraat het station bereiken. Voor deze herstellings- en onderhoudswerken wordt een bedrag van ongeveer 360.000 euro uitgetrokken.