Werken aan verbindingsfietspad gaan van start Vanessa Dekeyzer

14 april 2020

16u34 0 Tienen Van woensdag 15 april tot en met dinsdag 30 juni wordt een verbindingsfietspad aangelegd tussen het Kasteelveld en Kleine Grijpen. Deze werken kaderen in de ruilverkaveling Willebringen.

Ter hoogte van de rotonde aan de Westelijke ring met de Grijpenlaan wordt werk gemaakt van de aanleg van een verbindingsfietspad tussen het Kasteelveld en Kleine Grijpen in het kader van de ruilverkaveling Willebringen. Voor het landbouwverkeer wordt een omleiding voorzien via de Sint-Jorisstraat en de Oorbeeksesteenweg. Fietsers en voetgangers kunnen door middel van een tijdelijke doorsteek via het fietspad langs de Westelijke ring de wegenwerken passeren.