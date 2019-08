Werken aan station gaan in september van start Vanessa Dekeyzer

22 augustus 2019

16u17 14 Tienen Samen met Infrabel start de NMBS volgende maand met de afwerking van perrons 1 en 4. “Er komen nieuwe schuilhuisjes en de perrons worden via toegangshellingen integraal toegankelijk gemaakt voor minder mobiele reizigers, reizigers met bagage en kinderwagens”, zegt Dimmitri Temmerman, woordvoerder NMBS.

“Perron 4 krijgt twee toegangen, zodat reizigers het perron rechtstreeks kunnen bereiken vanaf de parking en vanaf de bestaande onderdoorgang met fietsenstalling”, gaat Temmerman verder. “Midden januari 2020 wordt perron 4 in gebruik genomen. Perrons 1 en 4 zijn ook al verhoogd, zodat reizigers makkelijker op de treinen kunnen stappen.” De perrons 2 en 3, de nieuwe onderdoorgang en het stationsgebouw worden in een volgende fase aangepakt. De fietsenstalling in Tienen wordt overkapt en met bijna 400 plaatsen uitgebreid, tot 500 plaatsen in totaal.