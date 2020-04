Werken aan kruispunt Diestsesteenweg (N29) met Deelberg starten maandag Vanessa Dekeyzer

17 april 2020

15u29 2 Tienen Het Agentschap Wegen en Verkeer start op 20 april met werken aan de Diestsesteenweg (N29), ter hoogte van het kruispunt met de Houtemveldweg en Deelberg. “Normaal waren deze eind maart al gestart, maar corona wijzigde de planning.”

Wegen en Verkeer voert over een afstand van ongeveer 200 meter verschillende aanpassingen door ter hoogte van het kruispunt van de Diestsesteenweg met de Houtemveldweg-Deelberg. De bushaltes ‘Tienen Brandweer’ worden heraangelegd en verhoogd. “In de toekomst houden de bussen halt op de rijweg zelf”, klinkt het bij AWV. “De fietspaden ten noorden van het kruispunt worden vernieuwd en ten zuiden van het kruispunt worden aan beide kanten van de rijweg nieuwe fietspaden aangelegd die achter de bushaltes doorlopen. Om de veiligheid voor fietsers te verhogen, leggen we tenslotte ook een fietsoversteekplaats met een middeneiland aan ter hoogte van het kruispunt. Zo kunnen fietsers in de toekomst op een veilige manier de Diestsesteenweg oversteken in twee bewegingen.”

Fases

De aannemer werkt in verschillende fases en per weghelft om de hinder voor de omgeving en voor het verkeer op de Diestsesteenweg in de mate van het mogelijke te beperken. In een eerste grote fase worden ten zuiden van het kruispunt de bushaltes aangepast en komen er nieuwe fietspaden langs beide kanten van de rijweg. In een tweede fase wordt de fietsoversteek ten noorden van het kruispunt aangelegd en vernieuwt de aannemer in beide richtingen de fietspaden.

Verkeerslichten

Tijdens de werken plaatst AWV tijdelijke verkeerslichten, zodat het doorgaand autoverkeer op de Diestsesteenweg beurtelings langs de werfzone kan rijden op de weghelft waar er op dat moment niet gewerkt wordt. “Tijdens de volledige duur van de werken is het niet mogelijk om vanuit Deelberg de Diestsesteenweg op te rijden”, klinkt het. “De omgekeerde rijbeweging, de zijstraat inrijden vanaf de Diestsesteenweg, blijft wel altijd mogelijk.” Voor fietsers en voetgangers blijft de oversteek Houtemveldweg-Deelberg in beide richtingen altijd toegankelijk en ook de doorgang op de Diestsesteenweg langs de werfzone wordt gegarandeerd.

Wegen en Verkeer wenst de betrokken aannemer en de arbeiders nadrukkelijk te bedanken voor hun inzet om de werken verder te zetten. “De nodige beschermingsmaatregelen zullen genomen worden zodat de arbeiders in deze moeilijke omstandigheden veilig kunnen werken. Volgens de huidige planning duren de werken ongeveer vier maanden”, besluit men bij AWV.