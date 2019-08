Werken aan kruispunt Bergévest met Slachthuisstraat tot begin oktober Vanessa Dekeyzer

31 augustus 2019

De werken aan het kruispunt van de Bergévest met de Slachthuisstraat kunnen begin oktober afgerond worden. Dat laat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) weten. De huidige verkeerssituatie blijft tot dan behouden.

“Wanneer de werkzaamheden aan de buitenkant van de Bergévest klaar zijn, schuiven we de werfzone op naar de binnenzijden van de Bergévest”, klinkt het. “De werfzone zal zich dan situeren ter hoogte van het kruispunt met de Kapucijnenstraat en de Paardenbrugstraat, die beide afgesloten worden voor het verkeer ter hoogte van de Bergévest. De Beauduinstraat blijft in die fase wel nog open voor het verkeer. Momenteel voorzien we om de bovengrondse herinrichting van deze binnenzijde van de Bergévest uit te voeren van begin oktober tot eind december. Omwille van de weersomstandigheden in die periode is het mogelijk dat de toplaag en markeringen pas in het voorjaar van 2020 aangebracht worden.

Begin 2020 werkt AWV ter hoogte van het kruispunt met de Beauduinstraat en in een laatste wordt voor de zomer van 2020 het kruispunt met de Aandorenstraat vernieuwd.