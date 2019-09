Werken aan de Vesten gaan een nieuwe fase in Vanessa Dekeyzer

30 september 2019

17u42 5 Tienen Op maandag 7 oktober verschuift Wegen en Verkeer de werfzone van de Bergévest van de buiten- naar de binnenring. De werken aan de buitenkant van de Bergévest tussen de Gete en het kruispunt met de Slachthuisstraat zullen tegen dan beëindigd zijn.

“Wanneer we de werken op 7 oktober verplaatsen van de buiten- naar de binnenring, zal de werfzone zich situeren tussen het kruispunt met de Kapucijnenstraat en het kruispunt met de Paardenbrugstraat”, klinkt het bij AWV. “Beide kruispunten maken deel uit van de werfzone en worden afgesloten voor het verkeer. Ter hoogte van de Kapucijnenstraat werd de riolering reeds aangelegd in het voorjaar van 2019. Nu leggen we de riolering verder aan tot aan het kruispunt met de Paardenbrugstraat. Daarna gaan we aan de slag met de bovengrondse herinrichting van dit deel van de Bergévest. Volgens de huidige planning zal dit deel van de Bergévest klaar zijn tegen eind 2019. Omwille van de weersomstandigheden in de komende periode is het mogelijk dat de toplaag en markeringen pas in het voorjaar van 2020 aangebracht worden.”

Zowel de Paardenbrugstraat als de Kapucijnenstraat worden in deze fase van de werken ter hoogte van de Vesten afgesloten voor het verkeer. Het verkeer van en naar de Paardenbrugstraat kan de bestemming bereiken via de Beauduinstraat. Het verkeer van de Kapucijnenstraat naar de Bergévest kan via het centrum en de Beauduinstraat de Bergévest bereiken. “Hiervoor wordt de rijrichting van het gedeelte van de Beauduinstraat tussen de Reizigersstraat en het Kapucijnenplein opnieuw omgekeerd”, klinkt het. “Het verkeer van de Bergévest naar de Kapucijnenstraat kan omrijden via de Bostsestraat. Fietsers kunnen dezelfde omleidingen volgen en op de Bergévest gebruik maken van het fietspad aan de buitenring.”