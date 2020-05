Wereldprimeur: Tiense Tokai Optecs ontwikkelt ‘Defog Coating’ die aandampen van brilglazen voorkomt bij gebruik mondmasker Vanessa Dekeyzer

11u40 0 Tienen Brilglazenfabrikant Tokai Optecs uit Tienen, een Belgisch-Japanse joint venture, heeft met ‘Defog Coating’ een wereldprimeur beet. Dankzij deze innovatie dampen brilglazen niet meer aan bij het gebruik van een mondmasker, en dit zonder gebruik van een spray. De eerste 50 brillen met deze techniek schenkt het Tiense bedrijf bovendien aan het Universitair Ziekenhuis in Bierbeek.

Wie een bril draagt in combinatie met een mondmasker krijgt al snel aangedampte glazen. Op het internet vind je talloze lapmiddelen om dit te vermijden, maar geen enkele werkt echt goed. “Momenteel zijn er enkel coatings in combinatie met een spray op de markt”, aldus Kurt Leuridan, CEO van Tokai Optecs. “En dat is zeer ongemakkelijk aangezien je de glazen keer op keer moet heractiveren. Bij onze ‘Defog Coating’ is er géén spray nodig en werkt de coating onmiddellijk, omdat die waterafstotende superhydrophobe coating met hydrofiele coating combineert, dat waterdeeltjes net absorbeert waardoor aandamping voorkomen wordt.”

Mensen uit zorgsector

Tokai Optecs wil met hun innovatie brildragers zonder ongemakken een mondmasker kunnen laten dragen, zeker ook mensen uit de zorgsector die dagelijks in contact komen met patiënten en daardoor steevast mondmaskers moeten gebruiken. Daarom schenkt de Tiense brilglazenfabrikant maar liefs 50 brillen met ‘Defog Coating’ aan het Universitair Ziekenhuis in Bierbeek.