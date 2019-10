Werelddierendag: deze diertjes in het Dierenasiel Tienen hopen een nieuwe thuis te vinden Vanessa Dekeyzer

03 oktober 2019

16u16 0 Tienen Jaarlijks op 4 oktober wordt met Werelddierendag overal ter wereld stilgestaan bij de rechten van de dieren in onze samenleving. Wij gingen voor deze gelegenheid eens langs in het Dierenasiel van Tienen, waar heel wat dieren zitten, die dromen van een gastgezin.

We gaan eerst langs bij de katten. In het totaal zitten er 29 volwassen exemplaren en een 20-tal kittens in mooi ingerichte kamers met een buitenruimte. “De kittens gaan meestal vlotjes de deur uit, maar voor de volwassen katten ligt adoptie wat moeilijker”, zegt Sébastien Tonneux van het Dierenasiel. “Maar al bij al is er een goed verloop. Het liefst plaatsen we katten in duo, omdat zij graag een kameraadje rond zich hebben, maar dat is bij ons geen verplichting.”

Kattin Mirette is ongeveer twee jaar. Zij werd samen met haar drie kittens afgelopen zomer voor het asiel gedropt. “Dat fenomeen zien we helaas nog jaarlijks terugkeren. Eerst heeft Mirette hier voor haar drie kleintjes gezorgd en daarna hebben we haar gesteriliseerd. Dat doen we met alle katten, en de katers worden gecastreerd”, zegt Sébastien. “Mirette haar kindjes zijn nu de deur uit en we hopen dat ook zij snel een thuis vindt. Ze is een bijzonder lieve kat, heel aanhankelijk en sociaal.”

De driejarige kater Marvel arriveerde enige tijd geleden in het asiel. “Op een dag kwam een koppel binnen met de boodschap: hier, pak aan, anders zetten wij hem straat”, vertelt Sébastien. “Blijkbaar had Marvel een keer geblazen naar het kindje in het gezin, waarna hij een pak rammel gekregen heeft, vermoeden we. Bij de RX is er niets structureels fout gevonden, maar wij zien toch dat zijn evenwicht achteraan moeilijk is. Marvel is op zoek naar een thuis zonder jonge kinderen, waar hij op een rustige manier kan wennen. Je ziet dat hij angstig is, dus hij vraagt een geduldige aanpak.”

Tijd om naar de hondenrennen te gaan. Momenteel telt het asiel 16 honden. “De rennen zitten meestal vol”, zegt Sébastien. “Komt er eentje vrij, dan verwelkomen we de volgende op de wachtlijst voor adoptie. Het kan gebeuren dat er al eens een wat moeilijkere hond binnen komt, maar ook dan gaan we tot het uiterste om een geschikt baasje te vinden en dat lukt meestal wel. We gaan dan ook niet over één nacht ijs. Mensen vinden gelukkig meer en meer de weg naar het asiel, maar soms denken ze verkeerdelijk dat ze hier in een winkel zijn: hondje kiezen en hondje meenemen. Er gaat echter een hele adoptieprocedure mee gepaard. Zo weten alle partijen precies waar ze aan toe zijn. En daardoor hebben we ook weinig gevallen dat een hond na adoptie opnieuw in het asiel belandt.”

Duvel is wel zo’n geval. “Deze zevenjarige reu, een kruising, werd eerst afgegeven door een koppel, waarbij hij niet de nodige fysieke en mentale uitdaging kreeg. Hij brak daardoor regelmatig uit. Bovendien kwam er in het gezin een baby en zo belandde Duvel hier. In maart hadden we adoptanten, maar Duvel blijkt een erg bezitterig hond te zijn, niet meteen in spulletjes, wel in mensen. Hij duldt maar één baasje. Vandaar dat we voor hem dan ook een thuis zoeken waar maar één iemand woont, die met hem wil gaan wandelen en spelen in de tuin.”

Ook reu Robbo, een Amerikaanse Stafford, is op zoek naar een baasje. Ondanks zijn geschatte leeftijd van twee jaar is Robbo nog bijzonder speels. “Hij heeft een hoog energiegehalte en is nogal uitbundig naar mensen toe, maar altijd liefdevol. Hij is zeker niet gemaakt om tussen vier muren te zitten”, zegt Sébastien. “Robbo werd als vondeling bij de politie gebracht, waar wij hem opgehaald hebben. Vermoedelijk is hij gedumpt. Ondanks onze talrijke oproepen is er ook geen baasje langs geweest om hem op te halen. We zoeken voor Robbo dus nu een thuis, zonder kinderen, waar hij voldoende uitdagingen en speelruimte voorgeschoteld krijgt.”

Alle info vind je op www.dierenasiel-tienen.be en op de Facebookpagina.