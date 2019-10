Welkomstlinde aan de kapel in de O.L.V.-ten-Steenstraat uit veiligheidsoverwegingen gekapt “Je kan toch niet wachten tot die op iemands hoofd valt?” Vanessa Dekeyzer

18 oktober 2019

14u58 3 Tienen Een van de twee lindes aan de O.L.V.-ten-Steenkapel in Grimde is deze voormiddag omgekapt. De boom bleek bijna volledig hol te zijn en moest geveld worden uit veiligheidsoverwegingen.

Twee monumentale knotlindes bepalen al bijna anderhalve eeuw mee het zicht op de kapel in de O.L.V.-ten-Steenstraat in Grimde. Ze staan aan weerszijden van het pad dat naar de kapel leidt en vormen als het ware welkomstbomen.

Om de 5 à 10 jaar worden de bomen geknot in opdracht van de stad. “In maart 2019 gebeurde dit de laatste keer in samenwerking met Regionaal Landschap Zuid-Hageland”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “De waarneming van tondelzwam aan de stamvoet van de boom aan de straatzijde wekte de aandacht. De boom klonk hol bij een eenvoudige test met een hamer. Daarop werd verder onderzoek uitgevoerd door boomverzorgers. Een tomografie, onderzoek door middel van geluidsgolven, toonde aan dat de boom wel heel erg hol was en dat de restwand onvoldoende dik was om de boom als veilig te aanzien. Gezien de ligging langs een openbare weg en nabij bebouwing was er een reëel veiligheidsrisico. We moesten dan ook ingrijpen.”

Veiligheidsrisico

Deze voormiddag werd de boom gerooid. “Dat is natuurlijk jammer, maar de vele studies hebben duidelijk gemaakt dat de boom een veiligheidsrisico met zich meebracht. Je kan toch niet wachten tot die op iemands hoofd valt?”, aldus buurtbewoner Ivan Bruers.

Vermoedelijk zijn de problemen ontstaan bij rioleringswerken in de jaren ’90, waarbij het wortelstelsel zwaar werd beschadigd. De tondelzwammen hebben de boom nadien stelselmatig aangetast en verzwakt. “De andere linde blijft behouden en verder beheerd”, aldus burgemeester Partyka. “In overleg met het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en de kerkfabriek wordt een nieuwe groeninrichting van de kapelomgeving onderzocht, waarbij het mooi zou zijn om opnieuw een linde te planten, op een plaats met een meer doorwortelbare grond.”