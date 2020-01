Weken op de muren van een hotelkamer kijken? Dat is niet fijn en dus breidt Hotel Kronacker uit met zeventien bemeubelde studio’s Vanessa Dekeyzer

29 januari 2020

15u52 8 Tienen In juni 2018 opende Hotel Kronacker aan het stadspark na jaren renovatiewerken de deuren. Voor eigenaar Tom Decuypere was een beetje koffiedik kijken wat die grote investering zou opleveren. “Ik had niet verwacht dat de bezetting nu al zo groot zou zijn. We gaan daarom uitbreiden met zeventien studio’s in het pand van de vroegere Generale Bank, drie huizen van Hotel Kronacker worden verwijderd.”

Voor de bouw van Hotel Kronacker moest Tom heel wat geduld opbrengen en extra investeringen doen omdat het om een geklasseerd gebouw ging. En ook het pand van de vroegere Generale Bank heeft een historisch kantje. “De voorgevel is beschermd als stadsgezicht en moet dus behouden blijven, maar verder zal deze renovatie wel makkelijker verlopen”, zegt Tom duidelijk opgelucht. “Het gaar hier om een behoorlijk gezond gebouw, met een goede indeling voor de plannen die wij hebben.”

Die plannen omvatten de inrichting van zeventien studio’s-appartementen. “We merken vandaag dat het hotel in bepaalde periodes volledig volzet is, waardoor we vaste klanten moeten weigeren. Dat doe ik niet graag”, aldus Tom. “Daarnaast zien we het fenomeen van businessklanten die langere tijd in het hotel verblijven, soms tot twee of drie weken. Wanneer je dan enkel een hotelkamer hebt, is dat nogal beperkt in bewegingsruimte, vandaar het idee om bemeubelde studio’s te verhuren vanaf één week verblijf. Soms hebben ook andere mensen een tussenoplossing nodig, bijvoorbeeld bij een verhuis. Ook zij kunnen hier dan tijdelijk terecht. Het is wel de bedoeling dat onze gasten hier, als zij dat wensen, een beroep kunnen doen op de hoteldiensten, zoals ontbijt en onze poetsdienst.”

Vergaderzaal

Naast de studio’s komt er ook een grote vergaderzaal in de ruimte waar vroeger de bankloketten gevestigd waren. “De huidige vergaderzalen zijn soms te klein voor de aanvragen die we krijgen. Vandaar dat we nu nog een extra grote zaal te huur zullen aanbieden”, zegt Tom. De bouwvergunning is intussen ingediend en het openbaar onderzoek loopt. “Tegen de zomer van volgend jaar willen we tot de opening over gaan.”

Wie van uit het raam van de oude lokettenzaal naar buiten kijkt, kan niet naast de serre van het stadspark kijken. Tom Decuypere kocht in augustus 2018 dit gebouw op met de bedoeling om dit als feestzaal mee te integreren in het Kronacker-verhaal. “Momenteel wordt het dak hersteld en is de aanvraag voor de verbouwing van het sanitair en de keuken binnen”, aldus Tom. “Deze zomer staat al een eerste huwelijksfeest gepland. We mikken verder op andere familiefeesten, recepties en dergelijke, geen fuiven dus, omdat we de buren en onze hotelgasten de nodige rust willen gunnen.”

Eén fuif wil Tom Decuypere deze zomer toch zien terugkeren naar het stadspark, namelijk de Garden Party. “Samen met Bernard Vandereyken wil ik het laatste weekend van juli dit populair evenement nieuw leven inblazen. Maar we zijn nog in onderhandeling met de stad, dus afwachten.”