Weinig problemen aan betalende stationsparkings Vanessa Dekeyzer

02 september 2019

17u49 0 Tienen Sinds vandaag zijn de stationsparking van Tienen en Landen betalend. Volgens de NMBS is de overgang vlot verlopen. “Het aantal abonnementen zit nu al op een hoog niveau, maar er is nog plaats”, zegt woordvoerder Bart Crols.

Wij gingen een kijkje nemen aan het station van Tienen. Vooraan de parking bleek er zich niet meteen een probleem te stellen. En ook achter het station bleven er parkeerplaatsen vrij, niet alleen op de betaalparking, maar ook op de parking, die de stad van De Lijn tijdelijk te leen kreeg. Op de Grijpenwegstraat, vlakbij die parkings, stonden wel heel wat wagens. Daar hoef je niet te betalen.

Ook aan de betalende stationsparking in Landen is het vanochtend vrij vlot verlopen. “Er waren twee personen van de NMBS aanwezig om alles vlot te laten verlopen en de mensen te helpen”, zegt burgemeester Gino Debroux (L’anders). “De parking was wel niet volzet. Ik vermoed dat door de eerste schooldag nog veel mensen verlof hadden.”