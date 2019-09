Wegenwerken veroorzaken gaslek Kristien Bollen

05 september 2019

18u10 0

Hulpdiensten kregen woensdagavond rond 20.30 uur melding van een gasgeur in de Potterijstraat. Brandweer kwam ter plaatse en voerde enkele metingen uit waaruit bleek dat het effectief om een gaslek ging in die straat. Mogelijk werd dat veroorzaakt door de wegenwerken die plaatsgevonden hadden in de namiddag. De Potterijstraat werd ter hoogte van de Getestraat uit veiligheidsoverweging afgesloten. Diezelfde avond kwam de nutsmaatschappij ter plaatse om het lek te dichten.