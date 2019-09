Weergoden kunnen bierfanaten niet weerhouden tijdens Tienen Proeft Kristien Bollen

29 september 2019

17u57 3

De intussen elfde editie van Tienen Proeft had zaterdag te kampen van het regenweer. “De regenbuien spelen ons wat parten. Bij iedere plensbui trekt uiteraard het volk weg, maar eens weer even droog staat het marktplein weer vol met mensen die willen proeven van de streekbieren”, zegt Jean-Marc Smits van de Hagelandse Biergenieters. “Toch duidelijk een succeseditie met ruim tweeduizend bezoekers. Net geen 50 verschillende streekbieren zijn er uit de regio van 35 kilometer rond Tienen. De Tiense bieren Decum, Hoplinter en brouwerij Vissenaken zijn van de partij. Decum en Koboi uit Leuven zijn nieuwkomers. Dit jaar hebben we ook voor het eerst een alcoholvrij bier “.

Niet enkel bier kon je proeven, ook waren er tal van kraampjes met streekproducten waar je even je maag kon stillen tijdens Tienen Proeft. Met deze diversiteit was er duidelijk voor elk wat wils. ook nieuw waren de glaasjes van 10 cl ipv 15. De prijs werd ook naar beneden gehaald en betaalde je 1 euro ipv 1,5 euro per glaasje bier.