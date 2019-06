Weer kermis in de stad Christian Hennuy

19 juni 2019

20u28 3

Vrijdagavond wordt de kermis in Tienen om 18 uur geopend met een lintjesmoment. Er is ook een optreden van Salim Seghers gepland om 20 uur op de Kalkmarkt. De stad Tienen wil, samen met de foornijveraars, de junikermis een nieuw elan geven, met een goedgevulde affiche boordevol gratis optredens aan de Kalkmarkt en randanimatie. De kermis loopt van vrijdag 21 juni tot maandag 1 juli.

Vorig jaar ging de nieuwe kermisleider Bart Persoons aan de slag bij de stad. Zijn opdracht luidde: nieuw leven in Tienen kermis blazen, een taak die hij voor 200 % ter harte neemt. “Daar waar sommige steden kermissen schrappen of weren uit hun stadskern, zet Tienen in op de herwaardering ervan”, zegt schepen van lokale economie Eddy Poffé (Open VLD). “Een kermis brengt leven naar de stad en doet het handelscentrum bruisen. Door grote, spraakmakende attracties en tal van artiesten naar Tienen te brengen, spreken we een publiek aan uit de ruime regio, positief voor de plaatselijke middenstand. Wat is er leuker dan flaneren langs de kermiskramen, en een terrasje meepikken?” Naast gratis optredens van Bart Kaëll (29 juni), Salim Seghers (21 juni), Sha-Na (29 juni), Sammy Moore (26 juni) en Ghost Rockers (30 juni), wordt ook de jaarmarkt op dinsdag 25 juni naar een hoger niveau getild. De marktkramers zullen voor de gelegenheid hun kramen feestelijk versieren in het thema ‘Europa’. Ze organiseren speciale acties of geven een attentie aan hun klanten. Laurel & Hardy (den dikke en den dunne) en Marilyn Monroe brengen Hollywood naar Tienen en accordeonist Marino Punk en Wiewieneke, een zanger op een bakfiets, zorgen voor de muzikale omlijsting. De acts zijn te bewonderen over het hele marktparcours, dat reikt tot aan het Torsinplein. De jaarmarkt duurt uitzonderlijk tot 14 uur. Op maandag 24 juni wordt er een prikkelarm moment voorzien.

Naast nieuwigheden zoals ‘Kermis goes back to the 80’s’ op vrijdag 28 juni, met wagens uit bekende series uit die periode, een seniorennamiddag en een kindernamiddag, zijn er de traditionele activiteiten ‘De dag van de lege portemonnees’ en de kermistombola. De kermis wordt op maandag 1 juli afgesloten met een beertjesregen om 21 uur.

De beertjesregen vorig jaar