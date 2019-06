Weekendtips Redactie

06 juni 2019

Sint-Leonardusprocessie Zoutleeuw

Sinds 1274 gaat op Pinkstermaandag de Sint-Leonardusprocessie uit in Zoutleeuw. Met deze eeuwenoude traditie geeft Zoutleeuw uiting aan de volksdevotie rond zijn patroonheilige. De processiedag start op maandag 10 juni om 8 uur met een bedevaartsmis. Daarna volgt om 10 uur een plechtige eucharistieviering en aansluitend, rond 11 uur, vertrekt de processie. In de processie lopen een 300-tal figuranten mee. Zij beelden het leven en de verering van Leonardus uit. Naast de figuranten stappen ook een aantal vendel- en muziekgroepen mee. Pinksteren betekent ook vier dolle dagen kermisplezier op de Markt en de verkiezingen van het Sinksenkind op zaterdag.

Paardenprocessie Werchter

Zondag 9 juni kan in Werchter Dorp terecht voor de traditionele paardenprocessie. Het is intussen al de 42ste editie. Een honderdtal paarden en een veelvoud aan figuranten trekt na de hoogmis onder meer met het Mariabeeld door de Werchterse straten. Het vertrek is gepland om 10 uur. Iedereen is welkom. Na de processie is er een paardenzegening.

Kunst in de kerk

De gemeentelijke cultuur-en erfgoedraad pakt op initiatief van cultuurschepen Tom Struys (Dorpspartij) tijdens het Pinksterweekend uit met een nieuw initiatief ‘Kunst in de kerk’, waarbij in het unieke kader van de kerk van deelgemeente Attenrode werk zal zijn te bewonderen van maar liefst 30 bekende en minder bekende lokale en regionale kunstenaars. De bekendste kunstenaar die exposeert is uiteraard Pim Smit, maar ook enkele bekende kunstenaars uit Glabbeek zoals Oswald Kuyken, Luc De Blick en Frederik Vaes zullen hun werk exposeren. En in primeur zal ook cultuurschepen Tom Struys voor het eerst zijn eigen schildererijen exposeren. Een bezoek brengen aan de tentoonstelling kan gratis op zaterdag 8, zondag 9 en maandag 10 juni van het Pinksterweekend, alle dagen van 10 tot 18 uur.

Kesselse Feesten

In Park Heuvelhof vinden vanaf vrijdag de 51ste Kesselse Feesten plaats. Vrijdag is er om 22 uur een optreden van de Blues Rats. Zaterdag maakt plaats voor de Pynnock Ridders om 14 uur en voor karaoke vanaf 19 uur. Zondag gaat het feest verder met middeleeuwse animatie vanaf 14 uur en om 21 uur een optreden van Never Mind Nessie. De Kesselse Feesten sluiten maandag af met een rommelmarkt om 8 uur en een feestmarkt vanaf 15 uur. Doorlopend is er kermis en kan je tentoonstellingen bezoeken. Er zijn ook eet-en drankstanden ter plaatse.

Kempioense Feesten

Op het dorpsplein van Kumtich vinden de Kempioense Feesten plaats. Vrijdag wordt het evenement afgetrapt met een 70-80-90 Party met DJ Jos Veulemans. Inkom is gratis. Zaterdag 8 juni is er de Kempioen Party met vanaf 13 uur stockverkoop van kleding en schoenen, kaarttornooi wiezen met natura prijzen en vanaf 21 uur fuif met DJ Bart (Patria) met opnieuw gratis inkom. Zondag kan je vanaf 12 uur doorlopend deelnemen aan een grootse barbecue. Voor de ambiance zorgen DJ Guido, Claude-Yves & Berita, Schila, Rudy Sullivan en Salim Seghers. Daarna is er de Kempioense Nacht met DJ Peter Peeters (Zottekot). Inkom is 5 euro.