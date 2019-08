Weekendtips Vanessa Dekeyzer

30 augustus 2019

13u24 0

1. Bunge Live! - Budingen

De vzw Bunge Live en Liene en Tim van Tuinterras ‘Bij Juliaan’ sluiten de zomer af met een knaller. Op vrijdag 30 augustus organiseren ze in Budingen een gratis festival Bunge Live! ten voordele van de lokale school De Bron. Om 14 uur gaat de kindernamiddag van start, met springkastelen, een ballenbad, een acht meter hoge klimmuur, foodtrucks, kindergrime... ’s Avonds vanaf 20.30 uur is er volop livemuziek.

Coverband Les Tousred brengt met hits van vroeger en nu ongetwijfeld leven in de brouwerij. Om 22.30 uur neemt Kontrair het over. Hun slogan ‘100% Nederlandstalig, 200% ambiance’ zegt eigenlijk alles. Omstreeks 0.30 uur sluit een bekend gezicht het spektakel af. Dj Hanz, in 2002 deelnemer aan het televisieprogramma Big Brother, kruipt achter de draaitafel. Inkom is gratis. Meer info vind je op https://www.facebook.com/tuinterrasbijjuliaan/ en op https://www.facebook.com/bungelive.

2. Leuven Kermis

Vanaf vandaag tot en met 22 september kan je op het Monseigneur Ladeuzeplein, Herbert Hooverplein en Martelarenplein terecht voor Leuven Kermis. Vanavond vindt de officiële opening plaats met een stoet van het stadhuis op de Grote Markt naar het Herbert Hooverplein. Op de kermis zijn er zo’n 75 attracties voor jong en oud, van eendjes vissen tot spectaculaire attracties. Vrijdag 13 september wordt een speciale dag want dan staat er een vuurwerk op het programma. Uiteraard keert ook de prikkelarme dag terug en wel op maandag 16 september. Een andere traditie is de kortingsdag. Die vindt plaats op woensdag 18 september. Op woensdag 11 september is er tot slot de mooie geste van het Koninklijk Verbond der Jaartallen die zoals elk jaar de ‘Speciale Kinderdag A. Dewit’ organiseren.

3. GP Poeske Scherens-Rondom Leuven en Sven Nys Classic

Zondag 1 september vindt de GP Poeske Scherens-Rondom Leuven plaats. De Nederlandse topper Mathieu Van der Poel komt mogelijk aan de start van deze populaire koers, die al aan de 53ste editie toe is en dit jaar de kaart van de jeugd trekt. De wielerwedstrijd werd vernoemd naar de Leuvense wielerheld Jef ‘Poeske’ Scherens’. Joseph Scherens behoorde vanaf eind jaren ’20 tot begin jaren ’50 van de vorige eeuw tot de wereldtop van het wielrennen. De Leuvenaar behaalde een schitterend palmares met liefst zestien Belgische en zeven wereldtitels. Er zullen negentien teams starten. Het vertrek is gepland om 12.50 uur stipt. De opvolger van Jasper Stuyven zal rond 17 uur de aankomst op de Bondgenotenlaan overschrijden. En er is nog meer wieleractiviteit. Op zaterdag 31 augustus vindt de Sven Nys Classic plaats. De vier afstanden trekken allemaal door de geliefde trainingsstreek van ‘De Kannibaal van Baal’. Alle info en inschrijvingen: www.svennysclassic.be.

4. Vlaanderen Zingt in Tienen

Tienen sluit haar zomerprogramma af met een knaller van formaat, want ook dit jaar komt het grootste openlucht meezingfeest ‘Vlaanderen zingt’ naar de suikerstad. De sfeer op de Grote Markt wordt er vanaf 20 uur stevig ingebracht met een geweldige coverband. Smeer je stembanden in want daarna is het aan jou. Kom uit volle borst meezingen met Vlaamse en andere klassiekers. Een volksfeest voor jong en oud! Toegang is gratis.

5. Rock Landen

Rock Landen is aan haar tiende editie toe. Dat vraagt om een feestje op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus. Niemand minder dan het Brusselse icoon van de rap, Zwangere Guy, prijkt als headliner op de affiche. Verder op de affiche staan Jaguar Jaguar, Black Mamba, DJ Vega, Borokov Borokov en nog een heleboel bekende en nog onbekende lokale groepen als Death By Coconut, Godero, MK25hpHP. Rock Landen is niet enkel de moeite voor de strakke line-up. Het festival houdt vast aan enkele trekpleisters van de vorige jaren zoals de gratis gezinsnamiddag van 13 tot 17 op zaterdag. Verder krijgt de gezellige foodcorner dit jaar een nieuw concept, mama’s food. Jawel, dit zijn de mama’s van organisatoren die eten maken voor de festivalbezoekers. Daarnaast zijn er ook enkele foodtrucks aanwezig, dus geen paniek voor degenen die dachten een bakje friet te mislopen. Feestlocatie is het stedelijk sportterrein. Op vrijdag kan je hier terecht vanaf 19.30 uur, op zaterdag vanaf 13 uur. Tickets en info: www.rocklanden.be.