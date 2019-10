Waterlek spoelt voetpad gedeeltelijk weg Kristien Bollen

01 oktober 2019

In de Vissenakenstraat in Tienen stelde men maandagavond rond 18.10 uur vast dat het voetpad gedeeltelijk weggespoeld was. De oorzaak bleek een lek aan de waterleiding. Politie plaatste meteen de nodige signalisatie en de nutsmaatschappij werd op de hoogte gebracht van het incident. Die stuurden enkele arbeidslui ter plaatse om het lek te dichten en de schade te herstellen.