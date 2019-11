Wat vind jij van het communicatiebeleid van de stad Tienen? Vanessa Dekeyzer

07 november 2019

08u50 0 Tienen Na de grote bevolkingsbevraging deze zomer, gaat de stad Tienen een aantal thema’s verder uitdiepen. Eentje daarvan is het communicatiebeleid. Tot en met dinsdag 24 december kunnen alle inwoners van Tienen een online vragenlijst invullen, de zogenaamde ‘communicatiemonitor’.

“Dagelijks worden er heel wat inspanningen geleverd om de inwoners van Tienen zo goed mogelijk te informeren”, vertelt schepen van Interne en Externe Dienstverlening Gijsbrecht Huts (N-VA). “Zo zijn er bijvoorbeeld de sociale mediapagina’s van de stad, de officiële stadswebsite en wordt vier keer per jaar het stadsmagazine ‘Tiens’ in de brievenbussen verdeeld.”

Om nog meer op maat te werken en de beschikbare medewerkers en middelen optimaal in te kunnen zetten, ontvangen 2.000 inwoners volgende week een vragenlijst, die in kaart brengt welke communicatiekanalen de inwoners hanteren en hoe ze de kwaliteit ervan beoordelen. “Er wordt ook gepeild naar de informatiebehoeften, het imago van Tienen en de tevredenheid over de dienstverlening van het onthaal. De dienst communicatie zal op basis van deze resultaten haar communicatiebeleidsplan voor de komende jaren vormgeven”, aldus schepen Huts. “Naast de steekproef van 2.000 inwoners, kan iedereen die dat wenst tot en met dinsdag 24 december de vragenlijst online invullen via www.tienen.be/communicatiemonitor. Onder de deelnemers worden er enkele leuke prijzen verloot.”

De communicatiemonitor wordt samen de Thomas More Hogeschool uitgevoerd. Eind januari wordt het rapport verwacht.