Wat kwamen die legertrucks in Hakendover doen? Vanessa Dekeyzer

05 november 2019

17u32 0 Tienen De leerlingen van de derde graad van Stap voor Stap Hakendover werkten de voorbije weken rond het thema van de Wereldoorlogen. Dit werd afgesloten met een spectaculair evenement, waar tal van ouders graag aan meewerkten.

De leerlingen brachten eerst een bezoek aan het museum in het gelegenheidscafé Bij Maures in het dorp. Momenteel loopt er een expo rond het Britse Gemenebest (Commonwealth ) tussen 1900 en 1945. Daarna legden de leerlingen een zelfgemaakte bloemenkrans neer aan het standbeeld van de onbekende soldaat.

Maar er was nog veel meer te beleven. “Er was zoveel enthousiasme over het thema, niet alleen bij de kinderen en leerkrachten maar ook bij de ouders, die spontaan met ideeën kwamen zodat het uiteindelijk een groots evenement werd”, zegt directeur Krista. Legertrucks passeerden onder meer de revue, net als figuranten gekleed in de jaren ’50. Heel het dorp genoot van al dit spektakel.