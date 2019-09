Wagen volledig uitgebrand op E40 door technisch defect SVM

09 september 2019

08u49 0 Kumtich Zondagavond vatte een wagen vuur op de E40 ter hoogte van Kumtich. Niemand raakte gewond, maar de wagen Renault Kangoo brandde wel volledig uit. De exacte oorzaak is nog niet bekend.

Gisterenavond omstreeks 21.00 uur reed de bestuurder in de richting van Luik. De man zag in zijn achteruitkijkspiegel rookwolken ontstaan. Niet veel later begon ook de motorkap te dampen en vatte de wagen vuur. Het slachtoffer zette meteen zijn wagen op de pechstrook en liet een andere bestuurder stoppen om vervolgens de brandweer te bellen.

Bij het incident vielen, ondanks de hevige brand, geen gewonden. De brand was snel onder controle en had geen gevolgen voor het verkeer.