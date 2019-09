Wagen knalt tegen twee geparkeerde wagens en vlucht Kristien Bollen

18 september 2019

In de Kerkstraat in Grimde bij Tienen stelde men deze namiddag rond 14.25 uur vast dat een auto tegen twee geparkeerde voertuigen gereden was. Helaas nam de dader de vlucht. De politie die ter plaatse kwam voor de nodige vaststellingen speurt de dader op.