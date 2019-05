Waar zijn de pauwen naartoe in en rond het Vianderdomein? Buurman ontdekt illegale vangst. Vanessa Dekeyzer

29 mei 2019

18u03 0 Tienen Op het Vianderdomein zijn plots pauwen spoorloos verdwenen. Een buurtbewoner betrapte een andere buurtbewoner op het vangen van pauwen en alarmeerde de politie. Die onderzoekt de zaak nu verder. “Het is voor mij onaanvaardbaar dat een enkeling beslist of er al dan niet pauwen mogen zijn in de omgeving van de Viandra”, zegt de melder.

De pauwen zorgen al enige tijd voor verdeeldheid in de omgeving van het Vianderdomein. Voorstanders menen dat de dieren deel uitmaken van de charme van het domein en haar omgeving, tegenstanders willen deze beestjes dan weer zo snel mogelijk uit de buurt omdat ze hun behoeftes komen doen op de daken, te veel lawaai maken en schade toebrengen aan woningen en auto’s. In 2016 besliste het Tiens stadsbestuur na klachten om de pauwen te bannen, maar de jacht met de hulp van het Natuurcentrum Opglabbeek draaide uit op een sisser en er werd daarop beslist om de dieren maar te laten waar ze zaten.

Vorig jaar kwam het opnieuw tot klachten, te meer als gevolg van de geboorte van enkele jongen. “Die vier jongen kwamen hier elke dag overnachten in een kapotte boom in de tuin. Ik heb die boom speciaal niet laten kappen omdat ik de diertjes hun slaapplaats niet wilde afnemen”, zegt een buurman. “Maar plots kwamen de jonge pauwen niet meer. En in de omgeving van het domein werden er de laatste dagen ook steeds minder pauwen gezien.”

In de buurt vroeg me zich dan ook af hoe dit kwam. “Tot ik van een man in de buurt hoorde dat hij de dieren via een zelfgemaakte kooi in de tuin, op de weg die de pauwen elke dag nemen van het domein naar de naastgelegen tuinen, vangt”, zegt de buurman. “Toen ik met eigen ogen zag hoe een pauw vanuit de kooi in een jute zak werd geduwd, vroeg ik de man om hiermee te stoppen of ik zou de politie bellen. Er werd niet naar mij geluisterd, waarop de politie verwittigd is. Ik hoop alvast dat er gepast opgetreden wordt tegen deze illegale vangst. Vermoedelijk zijn er zo al minstens drie, maar ik denk eerder een zevental, pauwen verdwenen. Kan hier een halt aan toegeroepen worden of binnenkort is er geen enkele pauw meer in het Vianderdomein.”

Tiens burgemeester Katrien Partyka (CD&V) bezorgde de klacht aan de dienst leefmilieu. Die antwoordde de man dat de pauwen geen eigendom zijn van de stad en dat men dus weinig kan doen wanneer iemand de dieren vangt. Na contact met de politie, die ter plaatse geweest was, kon de dienst wel zeggen dat de buurman de drie gevangen pauwen naar het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen gebracht heeft. Dat werd ook bevestigd door het Natuurhulpcentrum.