Vzw Kerstmarkt-Veemarkt stopt er definitief mee en schenkt cheque aan ‘t Prieeltje Vanessa Dekeyzer

07 november 2019

De vzw 'Kerstmarkt-Veemarkt Tienen' houdt op met bestaan. Het resterende geld wilden de leden niet zomaar in hun eigen zakken steken, maar aan een goed doel schenken.

Sinds 1987 organiseerde de vzw Kerstmarkt op de Veemarkt een kerstmarkt, waar veel Tienenaars en andere regiogenoten konden genieten van de gezellige eindejaarssfeer. Aan deze traditie kwam in 2008 plots een einde. “Door de vermindering van de subsidies van de stad, zagen we het niet langer zitten dit evenement te organiseren”, zeggen Willy Taverniers en Jean-Pierre Holsbeeks van de vzw. “Bovendien konden we de chalets van de stad ook niet langer gratis gebruiken.”

De vzw bleef echter bestaan en werkte mee aan twee edities van De Koeimet Memories op de Veemarkt en sponsorde eveneens twee Rode Duivels-evenementen op de Veemarkt. “Vandaag gebeurt er eigenlijk nog weinig op deze markt. Dat is heel jammer, want het kan echt een gezellig plein zijn”, zeggen Willy en Jean-Pierre.

1235 euro

En dus houdt de vzw het definitief voor bekeken. Dankzij de sponsoring bleef er nog een stukje budget in de pot, namelijk 1.235 euro. Dat geld werd overhandigd aan ‘t Prieeltje in Hakendover, een dagverblijf voor mentaal of meervoudig gehandicapte kinderen. “We zijn de vereniging heel dankbaar voor hun gift”, aldus directeur Marijke Vananroye. “Hiermee kunnen we de nieuwe muziekkamer inrichten.”